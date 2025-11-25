Il 26 novembre in Sala Rossa l’iniziativa “Oltre Savona: sviluppo, lavoro, cultura”

Savona. Si terrà mercoledì prossimo l’evento organizzato dal gruppo consiliare “Sinistra per Savona” e dall’associazione savonese “Il rosso non è il nero” dal titolo “Oltre Savona: sviluppo, lavoro, cultura”.
Si tratta di una iniziativa di confronto tra alcuni dei principali protagonisti della vita economica della nostra provincia, finalizzata ad uno scopo ben preciso: quello di far diventare centrale il tema dello sviluppo produttivo, del lavoro, delle infrastrutture, del recupero delle aree industriali dismesse, della difesa del territorio in una situazione geo-economica misurata ben oltre la cerchia del Comune ma traguardando una post-città che comprenda l’area “centrale” in collegamento con la Val Bormida.