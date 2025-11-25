Il Lunaensemble alla prova con il “Recitar cantando alla francese”

Quest’anno il Lunaensemble, tenendo fede ad un appuntamento corale ormai consueto in prossimità del Natale, si cimenta con un programma del tutto originale e per molti versi sorprendente. Nella straordinaria atmosfera della Pieve di Sant’Andrea di Sarzana, sabato 29 novembre alle 18.30, l’insieme vocale e strumentale del Lunaensemble affronterà una serie di brani polifonici di autori francesi fra 1500 e 1600 sul mistero della Nascita di Nostro Signore Gesù Cristo. Una narrazione che si snoda dal fondamentale momento dell’Annunciazione e Concepimento attraverso la Nascita, fino all’adorazione dei pastori e dei Magi che, seguendo la stella, giungono alla conoscenza del miracolo, potendone gioire in tutta la sua pienezza.

I brani sono di vari importanti compositori francesi fra sedicesimo e diciassettesimo secolo. L’accostamento dei brani, diversi come stile, vocalità e impostazione, segue un filo sottile che consiste in una proiezione del desiderio di mostrare all’universo quanto il mistero dell’incarnazione sostenga tutta la nostra fede. La musica si fa strumento non solo di comunicazione dottrinale ma di persuasione emozionale, non priva di sensualità, andando alla ricerca di una “teatralità” che riflette lo straordinario potenziale del rito religioso. Non un’eresia ma la scelta di colpire e coinvolgere attraverso un nuovo modo, tutto barocco, l’interiorità dell’uomo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com