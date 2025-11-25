Il Principe Alberto II di Monaco ad Andora per l’apertura del Paraxo

Andora. Il primo lotto del grande progetto di rigenerazione di Borgo Castello è concluso. Il Paraxo ha riaperto. La corte e le sale, suggestivamente illuminate, sono state teatro di una cerimonia che ha visto al taglio del nastro, con il sindaco Mauro Demichelis, Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco, i cui avi ebbero nel potere il Paraxo, l’ambasciatore del Principato di Monaco in Italia, Anne Eastwood, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il vice sindaco Daniele Martino, il presidente dell’Associazione Siti Storici Grimaldi Fulvio Gazzola che ha organizzato l’evento con il comune di Andora.

L’apertura del Paraxo è il primo atteso traguardo del progetto di rigenerazione che sta interessando tutta la collina e il Parco Archeologico di Borgo Castello. Nel 2020, la Regione Liguria ha scelto il progetto del comune di Andora “Borgo castello – ricordare il passato per costruire il futuro” come uno dei 21 progetti nazionali finanziabili con il bando Borghi – Linea A che aveva come obiettivo la rigenerazione urbana, sociale, culturale, residenziale dei borghi a rischio abbandono. La rigenerazione riguarda l’intera collina di Castello ed è finanziata dal Ministero della Cultura, con fondi europei PNRR. L’apertura del Paraxo è la conclusione del primo lotto di lavori.

