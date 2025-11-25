Il Soroptimist aderisce a “Orange the World”: clementine antiviolenza in Piazza Verdi e via Veneto

Il Soroptimist International Club della Spezia rinnova la propria adesione a Orange the World, la campagna promossa da Onu e Un Women per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Anche quest’anno il Club partecipa ai 16 giorni di attivismo che, dal 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – al 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani, colorano il mondo di arancione, simbolo di speranza e rinascita. Cuore dell’iniziativa spezzina sarà la distribuzione delle Clementine Antiviolenza, progetto nato da Confagricoltura Donna in memoria di una giovane studentessa vittima di femminicidio in un agrumeto di Corigliano Calabro. Le clementine, donate dall’azienda Agro-alimentare Sarzanese del mercato ortofrutticolo di Sarzana, saranno offerte alla cittadinanza martedì 25 novembre in due punti della città:

8:30 – 12 in Piazza Verdi, davanti al Liceo Classico “Costa”, con la collaborazione di studentesse e studenti dell’istituto;

12 – 18 sotto i portici di via Vittorio Veneto 3, alla Spezia.

