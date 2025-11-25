Inizia l’allestimento del Presepe Vivente di Equi

A Equi Terme, il borgo medievale ai piedi delle Apuane, sono iniziati gli allestimenti del Presepe Vivente 2025, un’edizione che debutta con un pacchetto di novità di grande rilievo. Torna il treno speciale da Pisa e la Versilia, che ripristina una tradizione amatissima e interrotta lo scorso anno. Arriva la nuova moneta celebrativa coniata per i 35 anni. In chiusura è previsto uno spettacolo di fuochi d’artificio dedicato al numero 35, pensato come omaggio simbolico ai tre decenni e mezzo di storia del presepe. E soprattutto si chiude un’epoca: finisce definitivamente l’uso delle torce a petrolio, sostituite da soluzioni più sostenibili che segnano il passo verso un presepe più rispettoso dell’ambiente.

Fabio Furia, da sempre tra i principali artefici della manifestazione, presidente dell’Associazione Presepe Vivente Equi, ricorda quanto il traguardo dei 35 anni abbia un valore profondo: “Vedere crescere il presepe anno dopo anno è un orgoglio che appartiene a tutti. Porta pubblico, vita, relazioni”. E aggiunge: “Se consideriamo gli stop per terremoto e pandemia, gli anni sarebbero quasi 40. Ogni ripartenza ci fa capire quanto il presepe sia importante per tutta la comunità”. La preparazione e lo svolgimento della manifestazione coinvolgono tra 150 e 180 persone tra volontari, figuranti, Protezione Civile e Forze dell’Ordine. Gli allestimenti richiedono circa tre mesi di lavoro, soprattutto nei fine settimana. E dopo il 28 dicembre c’è tutto il lavoro di smontaggio e riordino.

