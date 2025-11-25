“Insieme contro la violenza sulle donne”, mercoledì l’iniziativa a Buonviaggio

Il Comune di Vezzano Ligure, in collaborazione con il Consiglio di Quartiere Buonviaggio Carozzo, ha organizzato un importante evento di sensibilizzazione per commemorare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, prevista per il 25 novembre.
L’iniziativa, promossa con lo slogan “Insieme contro la violenza sulle donne”, si svolgerà il giorno 26 novembre con inizio alle 17. La sede scelta per l’incontro è il centro sociale di Buonviaggio.
La giornata vedrà un momento istituzionale di apertura, con il saluto del sindaco Massimo Bertoni, che introdurrà la discussione sul tema.