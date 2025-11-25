“Insieme per Carcare”: “Nuovo stop al cantiere di via Abba nonostante manchino 80 metri di scogliera”

Carcare. Il gruppo consiliare “Insieme per Carcare” interviene sui lavori di via Abba: “Abbiamo fatto richiesta di una convocazione della Commissione Lavori Pubblici per comprendere l’ennesima sospensione del cantiere di via Abba, stiamo parlando dei lavori di restituzione di spazio al fiume Bormida per la messa in sicurezza del corso d’acqua nel punto più critico per Carcare sulle carte regionali di Difesa del Suolo. Non riusciamo a comprendere le reali motivazioni con cui da settembre 2025, conclusa una parte di scogliera, il cantiere sia completamente e pericolosamente abbandonato a se stesso, a progetto mancano ancora 80 metri di scogliera e tutte le rifiniture, mentre in alveo insiste un pericoloso scoglio di restringimento”.

“Verificheremo se c’è stato un provvedimento di sospensione, sarebbe il secondo messo in atto dalla giunta comunale in due anni di mandato e sempre in prossimità di fine anno quando si tirano le somme dell’assestamento di bilancio, restando però nel periodo peggiore per la sicurezza del corso d’acqua in caso di piene ed eventi alluvionali”, proseguono i consiglieri di minoranza.

