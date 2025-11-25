Intervento di manutenzione straordinaria al serbatoio di Metta: disservizi per alcune zone di Andora, ecco quali

Andora. Intervento di manutenzione straordinaria per l’installazione di misuratori di portata presso il serbatoio di Metta, nel comune di Andora. È previsto per giovedì 27 novembre, dalle 8 alle 16.
Durante l’intervento, possibili disagi. Le utenze situate nelle seguenti aree e vie, infatti, potranno essere interessate da riduzioni della pressione idrica e temporanee interruzioni della fornitura: loc. Metta; via Divizia; loc. Piazza; loc. Pianrosso; loc. Costa d’Agosti; loc. Divizi; via del Santo.