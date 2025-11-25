La Samp vince e manda lo Spezia all’ultimo posto. Al Picco senza Depaoli, ma con Ricci ed Henderson

Un rigorino, con tanto di espulsione ai danni della Juve Stabia, è valso alla Sampdoria il ritorno alla vittoria, che manda lo Spezia ultimo in classifica. I blucerchiati battono per 1-0 la squadra di Abate grazie ad un penalty glaciale di Massimo Coda, che fa esplodere il Ferraris e regala un pizzico di respiro alla squadra di Foti e Gregucci, attesa al Picco domenica nel tardo pomeriggio.

La Samp sale così a quota 10 punti, a +2 dallo Spezia e a -3 dalla zona play-out, interrompendo la striscia di due sconfitte di fila. Si presenterà al Picco con un po’ di entusiasmo in più e con qualche recupero. Il duo in panchina, infatti, dovrebbe contare sul rientro di Liam Henderson e sull’ex Matteo Ricci, perdendo però Fabio Depaoli, squalificato dopo il giallo preso ieri in regime di diffida.

