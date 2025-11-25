Lavagna: “Variazioni dalla Liguria alla Spagna”, concerto dell’associazione Pucciarelli

All’interno della manifestazione “Sono Tutti Cavoli Nostri”, che si svolgerà a Lavagna nel weekend tra il 29 e il 30 novembre, l’Associazione Franco Pucciarelli organizza il concerto “Variazioni dalla Liguria alla Spagna”. Lo spettacolo, in collaborazione con il Comune di Lavagna, si svolgerà alle ore 21:00 di sabato 29 novembre presso l’Auditorium Campodonico di Via Cavour e vedrà alla chitarra il Maestro Riccardo Guella sulle musiche di N. Paganini, M. Giuliani, L. Albèiz, F. Tarrega e J. Arcas. Ad aprire il concerto saranno, inoltre, alcuni allievi dell’Associazione Franco Pucciarelli – Attività musicali. L’ingresso all’evento è libero.

