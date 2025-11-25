Pigiama Run, grazie alla corsa solidale la Lilt consegna 25mila euro al Gaslini

Genova. Un gesto di solidarietà che vale 25mila euro. Ieri pomeriggio la Lega Tumori di Genova e La Spezia ha consegnato alla Fondazione Gaslininsieme ETS un assegno destinato all’Istituto Giannina Gaslini, frutto delle donazioni raccolte durante la Pigiama Run 2025, realizzata in collaborazione con La Casa di Giulia APS.

Alla consegna erano presenti la dott.ssa Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme ETS, la dott.ssa Stella Serpico, referente del progetto Mi Prendo Cura, il presidente LILT Genova Paolo Sala, la presidente LILT La Spezia Laura Lombardi, e Luigi Morgana per La Casa di Giulia APS. Accanto a loro anche i partner dell’iniziativa: Vittorio Brambilla per B&B Assicurazioni e Gabriella Bisio per il Gruppo Boero.

