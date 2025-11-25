Piscina Sarzana, Uisp: “Costretti a operare in condizioni critiche, da Provincia totale mancanza di pianificazione”

“Come società che ogni giorno lavora per garantire un servizio efficiente alla comunità, non possiamo più restare in silenzio di fronte alla decisione della Provincia di programmare un intervento straordinario di sostituzione caldaia proprio a ridosso dell’inverno, nel momento di massima affluenza e di maggiore necessità di acqua e ambienti riscaldati”. Parole che arrivano dalla Uisp Nuoto Val di Magra in riferimento alla piscina sarzanese di Piazza Ricchetti, adiacenti il liceo.

“Siamo i primi a credere nella manutenzione e nella sicurezza, nella miglioria che questo intervento ci porterà ma ciò che ci è stato imposto rappresenta un caso emblematico di totale mancanza di pianificazione – prosegue la nota della Uisp Nuoto valligiana -. Era possibile intervenire nei mesi estivi, quando la piscina registra un uso minore e una chiusura al pubblico e i disagi per gli utenti sarebbero stati ridotti al minimo. Invece, l’intervento è stato avviato ormai quasi due mesi fa, costringendoci a operare in condizioni critiche e a dover rispondere noi, ogni giorno, al malcontento giustificato degli associati”.

