Più Europa: “Intere zone della città al buio e il nostro sindaco sperpera 134mila euro per illuminare le palme della Morin”

“Parafrasando una celebre frase attribuita alla regina francese Maria Antonietta ci verrebbe da immaginare, con malcelata ironia, che uno degli otto membri del corposo e costoso (mezzo milione di euro all’anno) staff del sindaco abbia detto a Peracchini ‘Sindaco, gli spezzini hanno le strade al buio’ e lui abbia replicato ‘Fate accendere le lucine sulle palme!’. Accade infatti che mentre da alcuni anni intere zone della città, in centro e periferia, sono al buio per settimane per guasti agli impianti di illuminazione pubblica riparati dal Comune con manchevole ritardo o più semplicemente per scelta del Palazzo che ne posticipa l’accensione alla sera e ne anticipa lo spegnimento al mattino, il nostro sindaco, come un bambino che con gioia addobba l’albero di Natale, dopo aver speso quest’anno oltre 200.000 euro in luminarie, ora ha deciso di sperperarne altri 134.000 per illuminare nuovamente le palme della passeggiata Morin”. Si apre così una nota diffusa dal gruppo spezzino di Più Europa, a firma della coordinatrice Isabella Piro.

“Dopo alcuni anni di osceno impacchettamento delle palme con chilometri di led, abbinato dallo scorso anno alle frasi di O bela Speza che illuminano permanentemente Via Prione, quasi fossero lux votive sul morente commercio, ora si sta procedendo a un costoso quanto inutile restyling delle luminarie della passeggiata a mare, la cui unica utilità, prescindendo il discutibile aspetto estetico, forse sarebbe solo quella di rendere più visibili le numerose buche fra un sampietrino e l’altro ed evitare così rovinose cadute”, prosegue Piro.

