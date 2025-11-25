Poggi Carducci, Sarzana Protagonista: “Amministrazione si assuma le proprie responsabilità”

“I nostri dubbi e i nostri timori erano più che fondati. Accusati a più riprese di disfattismo e allarmismo, siamo sempre rimasti dalla parte della “realtà”, con gli accessi agli atti, con la condivisione delle nostre ricerche con Professionisti del settore, per capire sempre, prima di gridare “al lupo al lupo”. Oggi, dopo le lettere della dirigenza, dopo le perplessità più volte manifestate dal corpo docenti e dai collaboratori che lavorano e vivono quotidianamente la scuola, chiediamo serietà, chiediamo un confronto vero perché in ballo c’è quanto mai la sicurezza e la vivibilità di un plesso che tutti noi ci auguriamo diventi quello che per cui è stato pensato e realizzato, ovvero un punto di riferimento per le future generazioni”. Così i consiglieri comunali di Sarzana Protagonista (Tiberi, Ambrogetti e Tonelli) e la presidente dell’associazione (Borsi) i quali in merito alla situazione del plesso osservano: “Oggi non lo è ancora, gli errori progettuali, a più riprese sottolineati, stanno emergendo sempre di più. L’amministrazione si assuma tutte le responsabilità, ancora una volta succube di scelte regionali, più che evidenti. La Scuola, i Ponti, Marinella tutta propaganda per che cosa? per governare in questo modo la città, che sta perdendo pezzi, appeal e valore? Il cambio di rotta che abbiamo chiesto, che i cittadini e le attività si sono augurati ad inizio mandato, giunti a metà, non c’è stato, anzi il livello è ulteriormente più basso. Altri 2 anni così?”.

