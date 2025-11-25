Quattordici treni giornalieri in più tra Genova e Milano: l’accordo tra Trenitalia e Regione Liguria

Genova. Quattordici treni giornalieri in più sulla linea Genova-Milano con servizio in cinque stazioni del nodo di Milano: Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli, quasi raddoppiati i posti offerti e ampliamento della fascia oraria tra le due regioni dalle 5.36 alle 22.05. Queste le principali novità presentate oggi dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e dal direttore regionale di Trenitalia Tiziano Savini in merito all’annunciato potenziamento, con conseguente cadenzamento orario, del servizio ferroviario tra Genova e Milano. Alla conferenza stampa era presente anche il presidente di Assoutenti Liguria Furio Truzzi in rappresentanza delle associazioni dei consumatori.

Dal cambio orario di domenica 14 dicembre, entrerà infatti in vigore il protocollo d’intesa, per la programmazione coordinata dei servizi ferroviari e per l’armonizzazione della capacità quadro delle regioni, firmato da Liguria, Lombardia e Piemonte.

