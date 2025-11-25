Rapallo: “Puliamo il Mondo” al Parco delle Fontanine con due classi del Liceti

Da Mariabianca Barberis, presidente dell’Associazione Culturale Parco delle Fontanine a nome del Consiglio Direttivo
Mercoledì 26 dalle ore 9 alle 12 si svolgerà l’evento “Puliamo il mondo” organizzato dal Circolo Legambiente Cantiere Verde di Chiavari in collaborazione con l’Associazione Culturale Parco delle Fontanine. L’I.I.S.S. Liceti di Rapallo ha aderito all’iniziativa con due classi dell’I.P.S.I.A. , 50 ragazzi che si dedicheranno alla pulizia del Parco delle Fontanine accompagnati dai loro insegnanti Mara Eker e Claudio Portanome e dal Presidente del Circolo Legambiente dott. Alessandro De Leo. I ragazzi avranno a disposizione un kit di Legambiente acquisito gentilmente dal Comune di Rapallo.