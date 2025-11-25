Rinnovato il consiglio dei Maestri del lavoro

Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro della Spezia ha nominato i nuovi Consiglieri e Revisori dell’Associazione per il quadriennio 2026-2029. L’Assemblea dei soci, riunita il 7 novembre, ha nominato Consiglieri i Maestri del Lavoro: Carlo Ciri, Antonio D’Amore, Stefano Lucchinelli, Marina Magnani, Franco Micheletto, Francesco Nieri e Roberto Guido Sgherri. I Revisori nominati dall’Assemblea sono i Maestri del Lavoro: Stefano Perini (Effettivo) e Maura Mauri (Supplente). Il Consiglio Direttivo del Consolato Provinciale, nella riunione del 24 novembre u.s., ha confermato, nella carica di Console Provinciale, Franco Micheletto, nella carica di Vice Console, Antonio D’Amore e nelle cariche di Segretario e Tesoriere, Carlo Ciri.

Sono stati, inoltre, attribuiti i seguenti incarichi nell’ambito del Consolato Provinciale: Comunicazione: Marina Magnani, Commissione Scuola: Antonio D’Amore coadiuvato da Stefano Perini, Commissione Rapporti con Università e Confindustria: Roberto Guido Sgherri coadiuvato da Francesco Nieri, Commissione Progetti: Stefano Lucchinelli coadiuvato da Francesco Caso e Referente per il Gruppo Femminile: Marina Magnani.

