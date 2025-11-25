Sciopero generale del 28 novembre, a Genova carrellata di vip in corteo: “Avremo gli occhi del mondo addosso”

Genova. Non solo Greta Thunberg, Thiago Ávila e Francesca Albanese. Il 28 novembre a Genova, per lo sciopero generale proclamato da Usb “contro la manovra di guerra e l’economia del genocidio” ci sarà una vera carrellata di personalità di rilievo nazionale e internazionale che negli ultimi mesi hanno aderito alla causa palestinese. Saranno tutti in piazza a partire dalle 8.30, orario prefissato per il concentramento a Brignole: da qui partirà il corteo che attraverserà tutto il centro cittadino per concludersi ai varchi portuali di San Benigno, luogo simbolo delle lotte contro i traffici di armi. A presentare il programma della giornata sono stati oggi il segretario generale ligure dell’Usb Maurizio Rimassa e il riferimento del Calp José Nivoi, reduce dalla missione della Global Sumud Flotilla.

Sciopero generale 28 novembre, chi ci sarà a Genova

» leggi tutto su www.genova24.it