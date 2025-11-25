Successo per ‘L’Ultima Ora’ al Dialma Ruggero 

Grande presenza di pubblico al Dialma Ruggero per ‘L’Ultima Ora’, toccante spettacolo scritto da Vincenzo Manna con regia di Davide Paganini, interpretato dagli attori Silvia Benvenuto e Davide Paganini. L’appuntamento, promosso dalla Cna spezzina in collaborazione con l’Associazione culturale Dionisio Produzioni, rientra tra le iniziative realizzate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con l’intento di favorire una riflessione collettiva sui temi della responsabilità individuale e del peso delle scelte nella società contemporanea. ‘L’Ultima Ora’ ha raccontato gli ultimi 60 minuti della vita di una donna, il tragico epilogo della sua relazione con un uomo. Lo spettacolo si inserisce nella tradizione del teatro di parola, dove il dialogo intenso e profondo diventa il veicolo per un’esperienza emotiva e riflessiva. L’appuntamento rientra tra le iniziative della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con l’intento di favorire una riflessione collettiva sui temi della responsabilità individuale e del peso delle scelte nella società contemporanea. “Lieti di aver condiviso questo momento di riflessione profonda e toccante con il pubblico presente e numeroso al Dialma – commenta Davide Mazzola, presidente di Cna La Spezia -. Ringraziamo il Prefetto della Spezia Andrea Cantadori e la senatrice Pucciarelli per aver assistito insieme a noi allo spettacolo. Come Cna ci impegniamo ad avere la dovuta attenzione sul tema, non solo il 25 novembre, e a incentivare iniziative e percorsi di crescita culturale a favore del rispetto e della parità”. L’evento è stato organizzato con il supporto degli sponsor: Art Sub, Crovara, Edil Tecnica Mainoldi Autotrasporti, Nuova Malco, Nautilus 2001, Newcom, Margherita e le sue sorelle, Hesperio e ZeroMeno.

