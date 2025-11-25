Tentato femminicidio di Montoggio, Panzica resta in carcere: il telefono dell’amica della vittima calpestato e distrutto per impedire i soccorsi

Genova. La mano sulla bocca della sua ex compagna per impedirle di urlare mentre la colpiva e il telefono dell’amica, sopraggiunta nell’abitazione insieme a una vicina di casa, strappato dalle mani e calpestato fino a distruggerlo, per impedire alle due donne, che di fatto hanno sventato il femminicidio, di chiamare i carabinieri e i soccorsi.

E’ questa la scena che cristallizza il tentato omicidio di Montoggio: la donna, 75 anni, è finita in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova con sei coltellate in varie parti vitali del corpo, ma per fortuna oggi non sarebbe più in pericolo di vita. Lui, Salvatore Panzica, 68 anni, è poi fuggito nei boschi, rifugiandosi in un casolare di proprietà della sua vittima, finché intorno all’una di notte è stato trovato e arrestato dai carabinieri.

