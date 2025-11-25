Tpl, Natale: “Servono risorse regionali e proposte politiche concrete, realizzabili”

“Per il Trasporto Pubblico Locale serve un impegno della Regione per incrementare la quota destinata alla gomma. Soltanto così le aziende avranno risorse immediate da poter utilizzare per coprire i costi del servizio e implementarlo”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale su Trasporto pubblico locale dopo risposta alla sua interrogazione in aula.

“Nella prossima discussione di bilancio regionale – prosegue Natale – una delle priorità che metteremo in campo come Gruppo PD sarà quella di prevedere emendamenti per sostenere il Tpl. Ci auguriamo che dalla riunione convocata per lunedì prossimo da parte dell’assessore Scajola con i presidenti delle province, possa emergere un modello nuovo di ripartizione delle risorse capace di superare il sistema adottato all’inizio dell’anno, che vedeva premiato il territorio più vicino al confine con la Francia. Tale scelta ha comportato, rispetto alle percentuali storiche di ripartizione, una diminuzione dell’8 per cento per il bacino del Levante e una diminuzione del 2 per cento per il bacino dell’Area metropolitana. Il regalo della giunta Bucci è stato quello di aver sottratto centinaia di migliaia di euro ad Amt e più di un milione al bacino della provincia spezzina. Dalla riunione con i presidenti delle province auspichiamo che questa distorsione della ripartizione possa essere rivista e che la stessa si basi su dati più oggettivi, capaci di valorizzare gli aspetti più attinenti al servizio: come i chilometri percorsi, i cittadini trasportati, il numero di mezzi a disposizione”.

