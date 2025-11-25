Vela, disputate a Varazze le prime due giornate del Campionato Invernale del Ponente

Varazze. Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025, con due prove valide, ha preso il via a Varazze il 35mo Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Varazze CN, Club Nautico Celle e LNI Savona, con la partecipazione di 25 barche ORC, Gran Crociera e Libera.

Dopo il nulla di fatto per bonaccia della giornata di apertura del 2 novembre, due le prove svolte, rispettivamente sabato 22 novembre 2025, con sole e tramontana a raffiche micidiali sullo sfondo della vetta del Monte Beigua imbiancata di neve nella notte, e domenica 23, con brezza leggera.

