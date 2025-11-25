Vezzi Portio, strade danneggiate dal maltempo: nessuna risorsa dai finanziamenti di protezione civile

Il consigliere regionale Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta di mettere in sicurezza e scongiurare un ulteriore peggioramento del dissesto idrogeologico nel comune di Vezzi Portio.

Il consigliere ha ricordato che lo scorso maggio il Comune ha segnalato alla Regione due cedimenti, in via Berea e in via Cassigliano, per i quali il Comune ha dichiarato l’impossibilità di intervenire per ragioni di bilancio e che i due movimenti franosi di via Berea e via Cassigliano sono in progressivo peggioramento.

