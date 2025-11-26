Giornata Mondiale dell’Olivo, Coldiretti Liguria: “Custodi della biodiversità, non esiste solo la Taggiasca”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo di oggi, mercoledì 26 novembre, Coldiretti Liguria celebra la pianta che racconta l’anima della regione: “Un elemento ambientale, storico e culturale profondamente radicato nelle vallate e nelle colline terrazzate, scolpite nei secoli dal lavoro dell’uomo. L’olivo non è solo una coltura, ma un paesaggio vivente che unisce entroterra e costa, che dialoga con il clima mite, la vicinanza del mare e l’abilità degli agricoltori nel coltivare in aree spesso impervie e difficili”.

Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, sottolineano il valore ambientale e culturale di questa coltivazione in una nota congiunta: “I nostri oliveti, coltivati su versanti ripidi e terrazzati, sono custodi della biodiversità e presidio contro il dissesto idrogeologico. Ogni albero è il risultato della cura e della pazienza degli agricoltori liguri, che continuano a preservare un patrimonio unico nonostante le difficoltà climatiche e produttive.”

