COMMENTA
CONDIVIDI
Economia

Giornata Mondiale dell’Olivo, Coldiretti Liguria: “Custodi della biodiversità, non esiste solo la Taggiasca”

Giornata Mondiale dell’Olivo, Coldiretti Liguria: “Custodi della biodiversità, non esiste solo la Taggiasca”

olivicoltura, olivo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo di oggi, mercoledì 26 novembre, Coldiretti Liguria celebra la pianta che racconta l’anima della regione: “Un elemento ambientale, storico e culturale profondamente radicato nelle vallate e nelle colline terrazzate, scolpite nei secoli dal lavoro dell’uomo. L’olivo non è solo una coltura, ma un paesaggio vivente che unisce entroterra e costa, che dialoga con il clima mite, la vicinanza del mare e l’abilità degli agricoltori nel coltivare in aree spesso impervie e difficili”.

Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, sottolineano il valore ambientale e culturale di questa coltivazione in una nota congiunta: “I nostri oliveti, coltivati su versanti ripidi e terrazzati, sono custodi della biodiversità e presidio contro il dissesto idrogeologico. Ogni albero è il risultato della cura e della pazienza degli agricoltori liguri, che continuano a preservare un patrimonio unico nonostante le difficoltà climatiche e produttive.”

» leggi tutto su www.genova24.it