Grande successo per l’Open Day dell’IISS ‘Giovanni Falcone’ di Loano: scuola aperta a studenti e famiglie

Loano. Domenica scorsa, 23 novembre si è tenuto con grande successo l’Open Day dell’IISS “Giovanni Falcone” di Loano, occasione preziosa per scoprire una scuola viva, accogliente e ricca di opportunità formative, che ha ospitato più di duecento persone per il primo dei tre appuntamenti in programma.

L’istituto si distingue per la sua atmosfera stimolante che accomuna studenti e docenti, come è stato dimostrato dalla partecipazione numerosa e interessata alle visite, ai laboratori e alle presentazioni dei vari corsi.

