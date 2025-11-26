Judo Insieme, terzo posto regionale: quindici medaglie con vista sugli Italiani

Lo scorso fine settimana si sono svolti i Campionati regionali di Judo presso il palazzetto di Arenzano (Ge). La società spezzina Judo Insieme ha raggiunto il terzo gradino del podio su trenta società partecipanti conquistando cinque ori , cinque argenti, cinque bronzi e tre quinti posti, confermando ormai la solidità agonistica dei propri portacolori. Gli esordienti Manuel Ingrosso, Chiara Rovagna ed Elia Vitelli sono ora proiettati ai Campionati Italiani che si terranno il 13/14 dicembre a Lido di Ostia (Roma).

