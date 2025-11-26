Le costruzioni a Genova valgono il 12% del Pil, record di operai attivi: sono quasi 15mila

Genova. Il settore delle costruzioni rappresenta in provincia di Genova il primo comparto economico produttivo privato, con una incidenza sul Pil maggiore del 12%, cresciuto più del valore medio regionale. A Genova, nel 2024, il settore ha raggiunto il valore record di 14.629 operai attivi, con oltre 14,5 milioni di ore lavorate. Sono i dati che emergono da Costruire è crescere, l’assemblea pubblica di Ance Genova organizzata per celebrare gli ottant’anni dell’associazione.

Anche il numero delle imprese è aumentato. In cinque anni le imprese associate ad Ance Genova sono cresciute da 169 a 259, oltre ai nuovi 296 soci assistiti, posizionando l’associazione tra le prime dieci territoriali italiane. Numeri che attestano la dimensione industriale di questo settore che da sempre è volano dell’economia nazionale.

