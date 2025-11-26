Levanto dedica un weekend all’oro giallo: convegno, mercatino tipico, degustazioni, visite al frantoio e laboratori sull’olio nuovo

È in programma sabato 29 e domenica 30 novembre, a Levanto, la prima edizione della “Festa dell’olio nuovo”, rassegna dedicata all’oro verde di cui la vallata della cittadina rivierasca è storicamente una grande produttrice, con i suoi versanti costellati da grandi distese di olivi. La rassegna, organizzata dal Comune con il patrocinio dell’associazione nazionale “Città dell’olio” e della Regione Liguria, ha in programma un nutrito numero di appuntamenti, tra visite alla cooperativa locale per assistere alla frangitura, degustazioni guidate, laboratori (anche per i bambini), un convegno, un mercatino con i produttori olivicoli locali e il pranzo conclusivo al circolo Anspi di San Gottardo. “L’obiettivo della festa, di cui lo statuto dell’associazione nazionale prevede l’organizzazione tra ottobre e dicembre, è focalizzare l’attenzione dei cittadini sulle dinamiche dell’agricoltura al fine di stimolare il recupero dei terreni incolti, favorire sia un’attività agricola di sussistenza che una ad integrazione di altri redditi ma indispensabile per preservare l’equilibrio idrogeologico del territorio, rendere i consumatori più consapevoli del valore di un prodotto di qualità – spiega il consigliere comunale levantese e delegato provinciale di “Città dell’olio”, Lorenzo Perrone – Anche grazie agli olivicoltori della provincia spezzina e di Sestri Levante, che saranno presenti all’iniziativa, stiamo cercando di creare un percorso formativo, didattico e promozionale. E chiediamo ai ristoratori levantesi di collaborare offrendo in questi due giorni ai loro clienti un assaggio di pane e olio, storico connubio tra due elementi fondamentali della cucina ligure che esalta i sapori dei due prodotti”.

Ecco il programma dettagliato della “due giorni”:

Sabato 29

Ore 11: piantumazione di un olivo in piazza del Popolo.

Ore 15, auditorium dell’Ospitalia del mare: Convegno dal titolo “Presente e futuro dell’olio nella Liguria di Levante” con il seguente programma:

Saluti del sindaco di Levanto, Luca Del Bello

