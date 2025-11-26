Pollina replica alla Cgil sulla vertenza Elleuno: “In commissione vogliamo ascoltare tutti, non una sola voce”

“Alla luce degli articoli apparsi sulla stampa locale in questi giorni, vorrei fare chiarezza. In qualità di presidente della terza commissione, ho convocato in audizione tutte le sigle sindacali. Due di loro hanno risposto che al momento non sono disponibili, così come l’Azienda sanitaria locale, che ha però trasmesso una nota esplicativa sul punto. In una sede istituzionale è preferibile audire tutti i sindacati, non uno solo, senza la possibilità di avere su un tema così delicato più testimonianze da fonti diverse e non soltanto la testimonianza di una parte”. Lo afferma in una nota Stella Pollina, consigliera comunale de “La Spezia civica” e presidente della terza commissione consiliare, replicando alle dichiarazioni rese ieri e nei giorni scorsi dalla segreteria della Cgil Funzione Pubblica, che si è lamentata per aver visto bocciare la richiesta di audizione, accettata invece a livello regionale, per esporre nel dettaglio la situazione dei 74 lavoratori della cooperativa Elleuno, che a gennaio perderanno il lavoro a causa delle reinternalizzazione dei servizi domiciliari da parte di Asl 5.

“Nonostante le polemiche politiche, come rappresentante delle istituzioni, ribadisco ancora una volta la mia disponibilità ad affrontare l’argomento quando sarà possibile avere un confronto più ampio fra tutti i soggetti coinvolti”, conclude Pollina.

