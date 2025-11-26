Pro Vita contro Salis per il progetto di educazione sessuo-affettiva: “Strumentalizza le scuole dell’infanzia”

Genova. Pro Vita all’attacco della sindaca Silvia Salis dopo la presentazione del progetto sperimentale sull’educazione sessuo-affettiva per i bambini di quattro asili comunali.
In una nota Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, definisce “disgustoso che la sindaca di Genova Silvia Salis arrivi a strumentalizzare persino le scuole dell’infanzia pur di guadagnare qualche prima pagina nel dibattito in corso sull’educazione sessuale nelle scuole e sul diritto al consenso informato dei genitori”.