Raddoppio ferroviario, Bucci a Villanova d’Albenga: “Qui i sindaci tutti d’accordo, i benefici compenseranno disagi”

Villanova d’Albenga. “Il discorso del raddoppio ferroviario oggi non è venuto fuori perché qui sono tutti assolutamente d’accordo. I benefici saranno talmente tanti che compenseranno qualche piccolo disagio”. Così il presidente della Regione Marco Bucci al termine dell’incontro con alcuni sindaci della provincia di Savona avvenuto oggi pomeriggio a Villanova d’Albenga.

Dopo le tappe di Stella e Andora nella giornata di ieri, in occasione della visita del Principe Alberto II di Monaco, il governatore è tornato oggi nel territorio con una serie di appuntamenti dedicati a sicurezza, amministrazione locale e infrastrutture.

» leggi tutto su www.ivg.it