Rapallo: la mozione sulla riforma sanitaria non passa; Alongi spiega le motivazioni

Alle 20.30 il presidente del Consiglio Mentore Campodonico e il segretario generale Mario Canessa sono seduti al loro posto, ma la seduta inizia un quarto d’ora dopo per l’assenza di attori indispensabili. All’appello mancano Elisabetta Lai e Gerolamo Giudice (Fratelli d’Italia) Antonella Aonzo (Forza Italia) e Arnando Ezio Capurro, Pier Giorgio Brigati, Gaia Mainieri (Consiglieri di opposizione). Resisi conto della situazione Andrea Carannante, Andrea Annichiarico e Francesco Angiolani lasciano l’aula. Manca il numero legale.

Sospensiva di 20 minuti; arriva Gerolamo Giudice e rientrano i tre (dopo l’appello arrivano anche Antonella Giudice e Gaia Mainieri). Al secondo appello il numero legale c’è. Inizia la seduta con la lettura della mozione presentata da Francesco Angiolani; riguarda la riforma regionale sanitaria. Si invita la giunta di Rapallo a chiedere alla Regione di interrompere l’iter della normativa, di coinvolgere i Comuni e garantire assistenza anche ai piccoli Comuni. Il sindaco concorda su quanto espresso da Angiolani, ma voterà contro poiché le perplessità espresse nella mozione sono le stesse della Conferenza dei sindaci indetta da Federico Messuti di Chiavari. Salvatore Alongi, nel suo articolato intervento spiega il no alla mozione giudicata strumentale, contro un’altra parte politica, e contraddittoria poiché a luglio era stata chiesta dall’opposizione una riforma della sanità e, ora che è in atto, non è possibile chiedere di interromperne l’iter; Alongi concorda comunque che alcuni punti sono da rivedere. Mentore Campodonico informa sulle riunioni che a tale scopo vedono impegnata l’Anci. La mozione ottiene nove voti contrari, un’ astensione (Mainieri) e tre a favore. Il Consiglio procede con le altre pratiche all’ordine del giorno.

