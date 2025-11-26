Rapallo: vendita gioielli eredità Gaffoglio, affidata la perizia

Con determina dirigenziale, l’amministrazione comunale di Rapallo ha affidato al dottor Lorenzo Andrianopoli, perito in preziosi e consulente del tribunale di Genova, la perizia dei gioielli appartenenti all’eredità del dottor Attilio Gaffoglio. L’idea di poter vendere i gioielli, chiusi in una cassetta di sicurezza perché privi di particolari requisiti per esporli nel museo, e di utilizzare il ricavato per apportare migliorie al museo Gaffoglio, è stata dell’assessore Fabio Mustorgi. L’esecutore testamentario, avvocato Dino Danovi, ha dato il suo assenso all’operazione consigliando di far periziare i preziosi che successivamente verranno affidati a una Casa d’aste per metterli in vendita. Di seguito la determina pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

DETERMINA

