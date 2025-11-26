Salis incontra i dirigenti del Comune: “Non vi farò mai pressioni per il consenso elettorale”

Genova. “Ho chiesto al direttore generale di poter concretizzare processi amministrativi più snelli e più chiari, soprattutto per farvi lavorare al meglio”. Lo ha detto stamattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, incontrando i dirigenti dell’ente nel Salone di rappresentanza, in occasione dell’illustrazione della nuova macrostruttura del Comune, da parte del direttore e segretario generale, Pasquale Criscuolo.

“Ho ben presente la differenza tra la politica e l’amministrazione: non vi farò mai pressioni – ha detto la prima cittadina -. Ma c’è un riflesso del nostro programma politico nell’azione amministrativa di tutti i giorni: ovviamente non vi chiedo di condividere il nostro programma, ma vi chiedo di conoscerlo e tenerlo presente ogni qualvolta vi occuperete di un provvedimento, soprattutto se va a impattare i fondamentali del nostro programma”.

» leggi tutto su www.genova24.it