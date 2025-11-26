COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Terremoto anche in Amiu, si dimette il consiglio di amministrazione

Terremoto anche in Amiu, si dimette il consiglio di amministrazione

cassonetti amiu

Genova. Il consiglio di amministrazione di Amiu ha rassegnato le dimissioni in blocco. Il cda della partecipata comunale che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti – presieduto da Giovanni Battista Raggi e composto da Simona Gagino, Antonio Oppicelli, Federica Schiano e Giovanna Damonte – sarebbe comunque scaduto a maggio. Era stato nominato sotto la passata amministrazione di centrodestra con una durata triennale.

La notizia, che circolava da alcune ore, è arrivata ufficialmente con una nota della sindaca Silvia Salis: “Questa decisione si inserisce in un percorso di rinnovamento dell’azione amministrativa – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – desidero ringraziare il presidente Giovanni Battista Raggi e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione per la professionalità dimostrata in questi mesi e per il lavoro svolto nel corso del loro mandato. Con questo gesto hanno confermato senso di responsabilità e attenzione nei confronti delle importanti sfide che l’azienda e la città sono chiamate ad affrontare nel nuovo ciclo amministrativo”.

» leggi tutto su www.genova24.it