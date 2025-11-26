COMMENTA
Torna la Fiera Primavera in veste rinnovata al Padiglione Blu

padiglione blu jean nouvel

Genova. Dopo sei anni di stop torna la Fiera Primavera. Dal 21 al 29 marzo 2026 Nuova Fiera Primavera trasformerà il Padiglione Blu e gli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico in una grande vetrina sul mare tra design, artigianato, moda, automotive, giardinaggio e tanto altro. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.

Organizzata da Hidden Door srl, co-organizzatore di Megakon, in collaborazione con Porto Antico di Genova spa, la manifestazione si estenderà sugli oltre 20 mila metri quadrati del Padiglione Blu e delle aree esterne.

