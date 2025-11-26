Vado sconfitto, Roselli dritto per dritto: “Letto interviste vergognose di alcuni miei colleghi”

Seconda sconfitta in campionato per il Vado, che perde il recupero della partita rinviata per l’allerta. Al Chittolina, il Gozzano si impone per 2 a 1. Niente fuga, quindi, per i rossoblù, che rimangono a +3 sul Ligorna secondo della classifica.

Peggior Vado della stagione? “Siete sempre molto drastici – commenta Roselli -. Abbiamo perso contro una squadra che stava benissimo fisicamente. Abbiamo pagato un po’ di stanchezza e qualche giocatore che sta facendo tante partite. Loro hanno corsa e buona tecnica. L’avevamo rimessa in carreggiata ma abbiamo poi subito goal. Ho visto divario a livello fisico.

