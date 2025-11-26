COMMENTA
Vado sconfitto, Roselli dritto per dritto: “Letto interviste vergognose di alcuni miei colleghi”

CelleVarazze vs Vado

Seconda sconfitta in campionato per il Vado, che perde il recupero della partita rinviata per l’allerta. Al Chittolina, il Gozzano si impone per 2 a 1. Niente fuga, quindi, per i rossoblù, che rimangono a +3 sul Ligorna secondo della classifica.

Peggior Vado della stagione? “Siete sempre molto drastici – commenta Roselli -. Abbiamo perso contro una squadra che stava benissimo fisicamente. Abbiamo pagato un po’ di stanchezza e qualche giocatore che sta facendo tante partite. Loro hanno corsa e buona tecnica. L’avevamo rimessa in carreggiata ma abbiamo poi subito goal. Ho visto divario a livello fisico.

