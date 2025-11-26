Visita spezzina commissione Trasporti, Furletti: “Ennesimo mancato confronto con le parti sociali sui temi del lavoro portuale”

“Abbiamo appreso solo a mezzo stampa della visita della commissione Trasporti della Camera nella giornata del 25 novembre, in occasione della quale registriamo l’ennesimo mancato confronto con le parti sociali sui temi del lavoro portuale. Pur riconoscendo le eccellenze del nostro territorio visitate dai membri della Commissione (Polo Nazionale

della Subacquea, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Comsubin), si è evitato di ascoltare chi rappresenta il mondo del lavoro portuale, un settore costituito da alcune migliaia di occupati, il cui contributo professionale è fondamentale per consentire al nostro porto di essere un’eccellenza a livello internazionale”. Si apre così una nota della Uiltrasporti Uil spezzina, a firma del segretario territoriale Marco Furletti.

“Come Uiltrasporti, se ci fosse stata data la possibilità di confrontarci – prosegue il rappresentante sindacale -, avremmo posto all’attenzione dei parlamentari le questioni della mancata esigibilità, per responsabilità del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, del fondo di accompagnamento all’esodo per i lavoratori portuali nonostante l’impegno sottoscritto nel rinnovo del Contratto nazionale di lavoro dei porti nel 2021 , il mancato riconoscimento del lavoro portuale come lavoro usurante e le preoccupazioni derivanti dal disegno di legge della riforma portuale (Legge 84/94) che rischia di indebolire gli enti di governo dei porti (Adsp) facendo venire meno le tutele del lavoro”.

Per Furletti “evidentemente è stata fatta una scelta politica preferendo sottrarsi al confronto su temi che a qualcuno potevano risultare poco graditi”.

