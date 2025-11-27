Carasco: giovane lupa morta. Ipotesi: travolta da auto e gettata in una scarpata

Stamattina la carcassa di una giovane lupa è stata avvistata a Carasco in una scarpata sottostante via Pian di Rocco. Sul posto sono intervenuti il veterinario dell’Asl4 e le guardie venatorie della Regione. Complesso il recupero della carcassa effettuato dai vigili del fuoco che, per raggiungere l’animale e riportarlo sul piano strada, hanno dovuto usare lunghe e complesse tecniche alpinistiche. Da una prima visita è apparso evidente che la giovane esemplare sia stata investita. E’ stata poi gettato nella scarpata? O, pur ferito mortalmente, è riuscita a scappare morendo poi dove è stata trovata? Il lupo è un animale tutelato e le indagini cercheranno di chiarire il caso.

