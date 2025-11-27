Chiavari: depuratore, l’ipotesi colmata non tramonta; prima verifiche a Lavagna

L’ipotesi del depuratore in area di colmata a Chiavari non tramonta. Prima occorre verificare se Lavagna possa ospitare il suo in porto, se la costruzione sarà compatibile con le attività portuali. Se il camino dell’impianto in colmata crea preoccupazioni e viene bocciato dal Tar, è facile immaginare che lo stesso Tribunale amministrativo, in caso di un ricorso, bocci anche il progetto di Lavagna. E Iren è ancora in attesa del giudizio del Consiglio di Stato sull’impiano comprensoriale di Chiavari. Stagnaro ha precisato che solo quando ci sarà la certezza che l’impianto di Lavagna sia realizzabile, verrà cassato il progetto in colmata. Decisione, è stato detto, che poteva assumere il precedente Consiglio metropolitano.

L’argomento ha suscitato scintille in Consiglio metropolitano tra Giovanni Stagnaro con delega alla materia e Andrea Rossi che aveva presentato una mozione per cancellare definitivamente l’ipotesi colmata.

