Dr Ferroviaria, lo scorso fine settimana giovanili in campo tra Genova e Pistoia

Con il campionato di serie C di rugby in sosta, lo scorso fine settimana la Dr Ferroviaria è scesa in campo con tre formazioni giovanili. Sabato pomeriggio a Genova, nella splendida cornice dello stadio Carlini Bollesan, come prologo al test match di Italia vs Cile si sono date appuntamento tutte le squadre Under 6, Under 8 e Under 10 della Liguria da levante a ponente. La Dr Ferroviaria è stata presente con la formazione Under 8 allenata da Giuseppe Sturlese e Michele Bucca e la Under 10 allenata da Salvatore Del Vecchio. La Under 8 ha disputato cinque incontri vincendone tre con le squadre della Superba Genova e perdendo di misura con Cus Genova e Sanremo. Meno fortunata la Under 10 che ha perso di misura i confronti con Recco, Savona, Lupi, Superba e Cus Genova. A fine match una bella foto di squadra con Tommaso Castello, genovese, ex atleta della Nazionale italiana ed ex capitano delle Zebre Parma.

Questi gli atleti partecipanti Under 8: Edoardo De Carolis, Isabella De Carolis, Rodrigo Maggiani, Giulio Lunardi, Giulio Bernardini, Daniele Rossi, Michele Cicerano, Marco Marella, Cristhiano Polidoro, Gregorio Bucca, Nathan Di Gangi, Gregorio Medusei. Quindi l’Under 10: Mattia Baicchi, Leonardo Bertoli, Leonardo Cimino, Tommaso Cozzani, Jacopo Garibaldi, Roberto Lattarulo, Giove Mura, Jacopo Salis, Marco Terzi.

La festa è poi proseguita a Marassi dove gli aquilotti hanno sostenuto la Nazionale maggiore nella vittoria contro il Cile.

Domenica poi, a Pistoia, è scesa in campo anche la Under 16, che ha affrontato il Valdarno in un test amichevole vincendo 32 a 12. Si è trattato dell’ultimo impegno prima dell’inizio del campionato, previsto per domenica 7 dicembre, che vedrà la Dr Ferroviaria impegnata con il Valdarno in trasferta a Figline. Per gli spezzini a Pistoia sono andati in meta Alessandro Coli Vivoli, Pietro Benesperi, Daniele Lanforti, Gregorio Remedi, Emanuele Checchi, più una meta tecnica.

Formazione Under 16: Mirko Tozzi, Cristiano Fulvetti, Gianmaria Barsotti, Pietro Benesperi, Francesco Birga, Emanuele Checchi, Fabrizio De Santis, Edoardo Bertini, Alessandro Coli Vivoli, Ettore Sabatini, Daniele Lanforti, Leonardo Paci, Emanuele Foce, Giulio Bertini, Edoardo Cordenos, Gregorio Remedi, Samuele Marchioli, Samuel Lomuscio, Carlo Fabbri, Matteo Landi, Andrea Buffa. Allenatori: Emanuele Checchi, Daniele Perrini, Davide Malpaganti, Francesco Hall.

