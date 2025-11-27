Fertilità maschile in calo e i tabù sulla procreazione assistita al centro del congresso “Riprodursi diversamente: questioni di vita”

La fertilità maschile è in calo e la procreazione assistita non deve essere un tabù. Servono però i termini e gli strumenti giusti per affrontarli. Sono aspetti della vita che vanno conosciuti e approfonditi sotto tutti i punti di vista a partire dai medici. Parte da qui “Riprodursi diversamente questioni di vita” in programma il 29 novembre 2025, in Via Sapri 68, La Spezia, dove si terrà il III Congresso Regionale Liguria organizzato da S.I.R.U. (Società Italiana della Riproduzione Umana) con il patrocinio di Asl5 e con il contributo di diversi sponsor del settore. La giornata di approfondimento servirà a porsi anche degli interrogativi: sul valore antropologico del generare: cosa significa diventare genitori in un’epoca in cui la natura non è più il limite invalicabile? Quali linguaggi dobbiamo costruire per parlare di embrione, di gamete, di diritto alla vita.

L’evento, accreditato per l’Educazione Continua in Medicina (ECM), è rivolto a professionisti sanitari e ha l’obiettivo di evidenziare il calo costante della fertilità maschile e le sue cause, proponendo un’indagine interdisciplinare sulle sfide etiche, bio-politiche e sociali poste dalla scienza riproduttiva.

Rosita Piscopo, Responsabile del Centro di Riproduzione assistita della Asl 5, ha inquadrato così il senso del congresso: “La salute riproduttiva è un prisma attraverso il quale possiamo leggere il futuro della nostra società. Ed è nostro compito oggi non solo offrire risposte tecniche, ma proporre nuove domande, costruire un linguaggio che non sia schiacciato né sul biologismo né sulla retorica sterile del “per o contro”. Esploreremo le implicazioni etiche e genetiche, la dimensione bio-politica, la trasformazione del concetto di famiglia, il ruolo delle istituzioni religiose nel dibattito pubblico e l’impatto della normativa. Lo faremo con spirito critico e apertura intellettuale, perché una scienza che non dialoga con il pensiero rischia di diventare sterile – proprio come l’organismo che non si rinnova”.

“La fertilità maschile sta subendo un declino che non possiamo più permetterci di ignorare – aggiunge Piscopo – . Non si tratta solo di una questione di numeri o di laboratorio: è il riflesso tangibile di uno squilibrio profondo nel nostro modo di vivere e di concepire la salute. Oggi, più che mai, è nostro dovere ricordare che il maschio non è un comprimario nel percorso riproduttivo, ma un paziente a pieno titolo. E proprio per questo, la prevenzione precoce delle problematiche riproduttive maschili deve diventare una priorità clinica, culturale e politica. Dobbiamo incentivare percorsi di valutazione andrologica accessibili, promuovere campagne informative che superino lo stigma, e insegnare ai giovani uomini che il loro benessere riproduttivo è un investimento – non un tabù. Così come facciamo con screening e diagnosi per la donna, è tempo che il sistema sanitario metta al centro anche il corpo maschile, con la stessa attenzione, la stessa cura, lo stesso linguaggio”.

Nella seconda parte, il congresso si focalizzerà sulla consapevolezza sulla riproduzione medicalmente assistita “non soltanto come pratica clinica, ma come fenomeno complesso, epicentro di tensioni e di possibilità per l’essere umano contemporaneo” precisa Piscopo. In un mondo in cui la tecnologia ci offre la possibilità di intervenire sulla vita prima ancora che cominci, la PMA diventa una lente straordinaria per osservare le trasformazioni della nostra identità”.

