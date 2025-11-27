Fratelli d’Italia attacca: “Salis cancella il presepe a Tursi”

Genova. Fratelli d’Italia all’attacco della sindaca Silvia Salis sul presepe allestito a Palazzo Tusi.
“Dopo avere introdotto l’educazione sessuologa-affettiva nelle scuole dell’infanzia, con l’amministrazione che di fatto si sostituisce alle famiglie, adesso la giunta Salis cancella dal Comune anche il presepe, essenza del Natale e della nostra tradizione cristiana. Un simbolo che racchiude i valori fondamentali della nostra società come il rispetto, la solidarietà, la famiglia”, dichiarano i consiglieri comunali di FDI Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca e Valeriano Vacalebre.