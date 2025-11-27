Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, il consigliere delegato Piana: “Misure a sostegno degli investimenti per le imprese”

Liguria. “Riapriranno il 10 dicembre Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, gli strumenti di accesso al credito regionali per favorire gli investimenti delle imprese dell’artigianato e del commercio”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana. Le misure, rientranti nell’ambito delle attività del PR FESR Liguria 2021-2027, operano, per investimenti di almeno 10 mila euro, attraverso quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione, l’abbuono di commissioni di garanzia, il contributo per la riduzione dei costi d’interesse e il contributo a fondo perduto.

Possono far richiesta di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% dell’investimento effettuato e per un importo che può raggiungere i 30 mila euro, le imprese dell’entroterra, quelle in possesso di marchi di qualità (“Artigiani in Liguria”, “Botteghe storiche”, “Bottega Ligure”, “Liguria Gourmet”, “Genova Gourmet Bartender”, “Genova Gourmet Caffetteria” e/o marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o promossi da Regione Liguria), le aziende che hanno maturato almeno vent’anni di attività, quelle avviate da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, le imprese femminili e quelle under 35.

