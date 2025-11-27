Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, le misure regionali riaprono il 10 dicembre

Genova. “Riapriranno il 10 dicembre Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, gli strumenti di accesso al credito regionali per favorire gli investimenti delle imprese dell’artigianato e del commercio”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Le misure, rientranti nell’ambito delle attività del PR FESR Liguria 2021-2027, operano, per investimenti di almeno 10 mila euro, attraverso quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione, l’abbuono di commissioni di garanzia, il contributo per la riduzione dei costi d’interesse e il contributo a fondo perduto.

