Giornata contro la pena di morte, a Genova la testimonianza di Ralph “Ron” Wright

Genova. In occasione della Giornata Mondiale delle Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, domenica 30 novembre alle ore 17.45 presso la sala Quadrivium, in piazza Santa Marta 2 si terrà l’incontro con Ralph “Ron” Wright, che ha trascorso tre anni ingiustamente incarcerato nel braccio della morte in Florida.
Con lui dialogheranno Simona Merlo, responsabile in Liguria della campagna per l’abolizione della pena di morte per la Comunità di Sant’Egidio, e lo storico Luca Borzani.