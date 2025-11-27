COMMENTA
Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Spezia risponde con “La città che vorrei 2.0”

Comune della Spezia, Palazzo civico

Per il progetto “La città che vorrei 2.0” il Comune della Spezia in collaborazione con l’Associazione Internazionale delle Città Educative, organizza il Convegno sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in programma sabato 29 novembre 2025 presso Sala Dante (via Ugo Bassi, La Spezia).

In una nota si legge: “L’iniziativa, promossa dai Servizi Educativi del Comune della Spezia in collaborazione con i Servizi Sociali e la Città dei Bambini con il supporto di C.O.C.E.A., Coopselios, e numerosi partner si propone di approfondire i diritti dei bambini e degli adolescenti attraverso momenti di riflessione, laboratori e attività ludiche. La giornata si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Lorenzo Brogi e del Dirigente dei Servizi Educativi Massimiliano Curletto”. Introduce e coordina: Ambra Tonelli, Coordinatrice Pedagogica e Responsabile Servizi Educativi 0-6 del Comune della Spezia.

