Il 3 dicembre la Giornata internazionale delle persone con disabilità: a Savona torna Ceramicabili

Savona. In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, il Comune di Savona, grazie all’aiuto di Associazioni Culturali ed Enti del Terzo Settore, ha realizzato un programma artistico – culturale basato su inclusione ed accessibilità.

“Ceramicabili”, progetto nazionale della AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica), di cui Albisola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure fanno parte), nasce nel 2023. Lo scopo è quello di avvicinare il mondo dell’arte ceramica e della disabilità con azioni concrete, fatte di laboratori ed esperienze in condivisione fra Associazioni ed Enti. Il tavolo di lavoro costituito è permanente e permette di costruire sinergie e pianificare le iniziative nel corso di tutto l’anno.

