“La Catena Incatricchiata”, premio al “ciclista più sfortunato. Il sindaco Geddo: “Asd Ortovero realtà sportiva in continua crescita”

Torna l’appuntamento annuale con “La Catena Incatricchiata”, lo speciale premio messo in palio dal circolo sportivo di Ortovero, il team ciclistico presieduto da Maurizio Tarello.

E la novità di quest’anno è stata la sorpresa, o meglio il mistero sul vincitore… Ma solo inizialmente, in seguito l’annuncio: il più sfortunato dell’anno è Filippo Ganna, un passista specializzato nelle prove a cronometro. Nel suo palmares: campione del mondo nel 2020 e 2021, vincitore di sette tappe al Giro d’Italia e due tappe alla Vuelta; su pista ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il nuovo record del mondo a 3’42″032; dall’8 ottobre 2022 detiene il record dell’ora. Ganna è l’unico ciclista della storia capace di laurearsi campione del mondo di inseguimento individuale per sei volte (nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e nel 2023), specialità nella quale ha detenuto il record del mondo.

» leggi tutto su www.ivg.it