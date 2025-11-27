Maxi controlli della polizia nel centro storico, 100 identificati e 6 denunciati in un giorno

Genova. La polizia di Stato ha svolto, nella giornata di ieri, un servizio straordinario di controllo nel centro storico. Il servizio è stato coordinato dal commissariato Prè con il reparto Prevenzione Crimine, personale Polfer della stazione Principe, unità cinofile e la pattuglia interforze con guardia di finanza e militari dell’esercito.

Battuta l’area della stazione Principe, la zona di via Pré e vicoli limitrofi, in particolare vico degli Adorno, via Gramsci, piazza Metellino, via del Campo, piazza del Campo, vico Croce Bianca, vico Mele.

» leggi tutto su www.genova24.it